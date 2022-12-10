Британцы раскритиковали Столтенберга за слова о войне НАТО с Россией

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Читатели британской газеты The Daily Mail раскритиковали генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга после его слов о войне НАТО с Россией. Комментарии британцев появились под соответствующей новостью. Некоторые назвали Столтенберга «идиотом, который несет чушь».

Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь, — написал пользователь с ником Piper.

Некоторые указали на то, что генеральный секретарь НАТО изначально выступал за конфликт с Россией.

Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю «пилить» бюджет, поэтому они недовольны, — считает другой пользователь.

Многие также отметили, что в политика Столтенберга привела к тому, что США значительно обогатились за счет конфликта на Украине.

Страны Североатлантического альянса сократили свои поставки вооружений Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией, написал ранее американский журнал Foreign Policy. Отмечается, что у Пентагона есть определенные пороговые значения боеприпасов, из-за которых дальнейшие поставки оружия Киеву невозможны. Ограничения, по словам автора материала, были установлены американским военным ведомством на случай вооруженного конфликта с Россией.