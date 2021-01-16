Бразильский штат оспорит в КС отказ в регистрации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/3605990c-58c0-11eb-91ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Власти штата Баия обратились в Федеральный верховный суд Бразилии (аналог конституционного суда) после того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило заявку на упрощённую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

К сожалению, Anvisa упорно отказывается проявлять гибкость в свете чрезвычайной ситуации, в которой оказалась Бразилия, что лишь ослабляет авторитет регулятора. Надеемся, что суды высших инстанций окажутся менее оторванными от действительности и смогут срочно дать ответ на общественный запрос, — приводит издание O Antagonista слова главы управления здравоохранения штата Фабиу Вилас-Боаса.

17 января Anvisa отказало компании Uniao Quimica в регистрации «Спутника V», так как препарат «не отвечает минимальным требованиям». Регулятор указал на то, что в Бразилии не прошла третья стадия клинических исследований вакцины. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что решение регулятора не означает решительный отказ в регистрации препарата, а является лишь стандартной процедурой запроса дополнительной информации.

Власти Баии в августе 2020 года объявили о готовности провести испытания «Спутника V» на территории штата.

16 января 2021 года РФПИ и Uniao Qumica отправили Anvisa запрос на разрешение на временное экстренное использование вакцины в Бразилии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым главой африканского государства, сделавшим прививку от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», стал президент Гвинеи Альфа Конде. Вместе с президентом вакцинировались несколько членов правительства.