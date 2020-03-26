https://static.news.ru/photo/c5eade76-6fc6-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henry Milleo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава местного Минздрава Луис Энрике Мандетта заявил о резком росте заболеваемости в стране с апреля. Длиться она будет три месяца и стабилизируется к июлю.

В августе власти ожидают снижения динамики заболеваний, в сентябре — спад. На сегодня число больных коронавируом в Бразилии вдвое больше, чем в Италии. Это подсчёты за месяц с момента выявления первого случая — 26 февраля.

Так, 26 марта количество заражённых бразильцев составило 2 915 человек. В Италии с момента выявления первого случая коронавируса — 30 января и до 1 марта число больных составило 1 694 человека, сообщает портал G1.

В большинстве стран ситуация резко ухудшилась именно спустя месяц после первого случая заражения. В Италии сейчас 62 013 заболевших и свыше 8 тысяч случаев смертей от коронавируса. За первый месяц там умерли 29 человек.

В Бразилии только за первый месяц с моменты обнаружения инфекции умерли 77 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молекулярные биологи Миланского университета выяснили, что первые случаи заражения коронавирусом произошли на территории Италии ещё в конце января, за несколько недель до обнаружения COVID-19 у первого пациента. Они пришли к выводу, что вирус мог проникнуть в Ломбардию как из Китая, так и из Германии.