Боррель заявил о скором соглашении по ядерной сделке с Ираном

Иран и мировые державы «очень близки» к соглашению о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которая ограничивает ядерную программу Тегерана в обмен на отмену жёстких санкций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит Reuters, соглашение может быть подписано в течение нескольких дней.

Сейчас мы очень близки к соглашению, и я надеюсь, что это станет возможным, — сказал Боррель.

Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Мировые державы договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году решил выйти из этого соглашения. В Тегеране в ответ на это отказались от некоторых прежде взятых на себя обязательств и продолжили обогащение урана выше дозволенного уровня. Нынешний глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

Россия, Британия, ФРГ, КНР, Франция, а также США ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении ядерной сделки в его первоначальном виде с апреля 2021 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о получении Россией письменных гарантий США о том, что санкции не повлияют на сотрудничество России с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он также отметил, что, несмотря на обвинения США, Россия не препятствует заключению договорённостей с Ираном, а, наоборот, заинтересована в их исполнении.