Боррель обвинил Россию в агрессии из-за высылки дипломатов

https://static.news.ru/photo/06498882-927b-11eb-a430-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: losbenjamins.com

Агрессией назвал решение РФ выслать из страны трёх европейских дипломатов, участвовавших в не согласованных с властями акциях протеста, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Свою позицию он изложил в интервью телеканалу France 24.

Целью визита было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению, — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии прибыл в Москву 4 февраля. На следующий день стало известно, что из России будут высланы объявленные персонами нон грата дипломаты Швеции, Польши и Германии.

Как отметил Боррель, в этой ситуации он «столкнулся с агрессией».

Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи, — подчеркнул политик.

Несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 января и продолжились 31-го числа того же месяца. По их результатам возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай намерены объединиться для противостояния «западному миру». Об этом писал NEWS.ru.