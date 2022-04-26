Боррель: необходимо реорганизовать отношения ЕС и России

ЕС необходимо реорганизовать отношения с Россией, написал в своём блоге верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он считает, что на такой шаг необходимо пойти, чтобы снизить состояние «вечной напряжённости и конфликта».

Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряжённости или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности и механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование, — написал Боррель в своём блоге.

Боррель ранее сообщил, что у стран Евросоюза нет единого мнения относительно введения эмбарго на поставки газа и нефти из России. Эта тема будет в очередной раз обсуждаться на саммите, который состоится в конце мая, отметил он.

Он уточнил, что у европейских стран нет согласия и по так называемым альтернативным санкциям, в числе которых штрафные пошлины на импорт российских нефти и газа. По словам Борреля, они призваны оказать давление на президента России Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.