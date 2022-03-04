Боррель не исключил остановку импорта российских энергоносителей

Евросоюз не исключает остановку импорта российских энергоносителей на фоне конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, Союз будет рассматривать все варианты, сообщает ТАСС.

Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что все [санкции] были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты, — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможном прекращении поставок из России в Евросоюз нефти и газа.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной военной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование».

Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за военной операции РФ на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта.