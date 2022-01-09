Боррель: любая агрессия против Украины будет иметь последствия для России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, написал он в своём блоге. Боррель назвал Россию одной из сторон в конфликте в Донбассе. И отметил, что сейчас невозможно вернуться к «старой логике холодной войны».

Российское руководство, похоже, намерено повернуть время вспять, вернуться к старой логике холодной войны. Такому типу разграничения сфер влияния не место в 2022 году: не может быть «Ялты-2», — говорится в сообщении дипломата.

Боррель рассказал о своём визите на Украину в преддверии серии встреч между Россией, США и НАТО, на которых будут обсуждаться требования России о «гарантиях безопасности». Он отметил, что диалог с Россией является обязательным, но также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Важность этого, по его словам, заключается в том, что помимо Украины, на карту поставлена ​​вся европейская архитектура безопасности.

Поэтому, как заметил дипломат, обсуждение безопасности в Европе на предстоящих переговорах не может происходить «без европейцев». Также не должно быть никаких ограничений на независимость Украины или её право определять свой внешнеполитический выбор. Равно как и любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров, написал Боррель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о существовании возможностей разрешить конфликтную ситуацию вокруг Украины. Столтенберг отметил, что это можно сделать в том числе учитывая интересы России.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене.