https://static.news.ru/photo/f4e471c8-e2fa-11e9-80c0-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра страны Бориса Джонсона в том, что тот ущипнул её за ногу. Причём случилось это, ещё когда политик работал редактором одного из журналов.

По словам журналистки, было это «в поздние 90-е или ранние 2000-е», сообщает Business Insider .

Тогда она служила репортёром, а Джонсон во время ланча схватил её за ногу.

В канцелярии Джонсона уже опровергли заявление Эдвардс.

Ранее News.ru сообщал, что Джонсон впервые прокомментировал секс-скандал с американской моделью и бизнесменом Дженнифер Аркури. Он заявил, что обвинения в превышении должностных полномочий против него были сделаны «с высокой тщательностью». Джонсон подчеркнул, что гордится своей деятельностью на посту мэра Лондона. При этом он раскритиковал нынешнего столичного градоначальника Садика Хана. По мнению Джонсона, лейборист мог бы потратить больше средств на полицию, чем на СМИ, торгующие такими скандалами.