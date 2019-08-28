Джон Болтон Джон Болтон Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа приедет в Белоруссию. Цель его визита — встреча с президентом Александром Лукашенко.

Информацию о поездке подтвердил сам Болтон. Сообщение об этом он разместил в Twitter.

Завтра я отправлюсь в Молдову и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, — написал советник Трампа.

Он добавил, что с нетерпением ждёт «укрепления дипломатических и экономических связей».

Ранее News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп действительно может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Польшу. Однако точная дата встречи по-прежнему неизвестна.

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