https://static.news.ru/photo/a390e7f8-c9d6-11e9-ad18-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа приедет в Белоруссию. Цель его визита — встреча с президентом Александром Лукашенко.

Информацию о поездке подтвердил сам Болтон. Сообщение об этом он разместил в Twitter.

Very productive couple of days in Ukraine. Tomorrow I’ll head to Moldova and Belarus where I’ll meet with leaders from both nations to discuss regional security matters. Looking forward to strengthening our diplomatic and economic ties. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 28 августа 2019 г.

Завтра я отправлюсь в Молдову и Белоруссию, где встречусь с лидерами обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, — написал советник Трампа.

Он добавил, что с нетерпением ждёт «укрепления дипломатических и экономических связей».

Ранее News.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп действительно может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Польшу. Однако точная дата встречи по-прежнему неизвестна.