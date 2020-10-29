Болсонару допустил, что COVID-19 является биологическим оружием

https://static.news.ru/photo/f823bf80-1a2e-11eb-9b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает вероятность того, что пандемия коронавируса могла стать результатом утечки искусственного вируса из военной лаборатории.

Такое заявление политик сделал во время встречи со своими сторонниками, отвечая на вопрос, не считает ли он, что пандемия стала результатом продуманных действий, направленных на разрушение экономик стран мира, передаёт ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

Я не могу утверждать такое, но это правда, что страны ведут подготовку к войнам, заготавливают бомбы. Война может быть ядерной или бактериологической. Учёные возятся с вирусами в лабораториях, возможно, произошла утечка из одной из них, — сказал Болсонару.

Президент Бразилии известен своими высказываниями о преувеличении угрозы коронавируса для здоровья населения и критикой строгих карантинных мер.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19. По словам депутата Госдумы, ещё в 2013 году учёные из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрёл новых свойств.