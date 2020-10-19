Онищенко допустил искусственное происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/8cd361f0-1280-11eb-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Global Look Press

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко не стал опровергать версию об искусственном происхождении COVID-19. По словам депутата Госдумы, ещё в 2013 году учёные из Китая и США лабораторно воспроизвели коронавирус, но вирус не приобрёл новых свойств.

Был просто воспроизведён тот же самый вирус. Было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим. Коронавирус преодолел межвидовой барьер, с мелких млекопитающих, перепончатокрылых он перешёл на человека. Но ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно. Но могли и помочь, — отметил депутат в интервью НСН.

Онищенко добавил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад». При нём, благодаря достижениям в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создавать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинская маска может уберечь от COVID-19, коронавирусом реально заразиться вновь, болезнь может закончиться летальным исходом даже у молодых людей с хроническими заболеваниями. Так Геннадий Онищенко прокомментировал основные мифы о коронавирусе. Он подчеркнул, что многоразовые маски нужно регулярно стирать и гладить, а одноразовые — использовать не более двух часов.