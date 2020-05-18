Мир

Больше 93 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

23:05, 18 мая 2020 11
Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. В течение суток в мире COVID-19 заболели 93 324 человека.

Таким образом, общее число заражённых составляет 4 618 821 человек, передаёт ТАСС. За этот период умерли 4452 человека.

Статистика составлена на основе официальных данных от властей государств.

Как ранее сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии ежегодной сессии ВОЗ, пообещал помощь в размере $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Китайский лидер при этом оговорился, что в первую очередь помощь получат развивающиеся государства.

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