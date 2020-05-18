Больше 93 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

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Обещание Пекина предоставить финансовую помощь пострадавшим от пандемии COVID-19 странам является отвлекающим манёвром в ситуации, когда всё больше государств призывают привлечь Китай к ответственности за сокрытие правды об инфекции.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Эллиот. По его словам, Китай должен заплатить больше заявленных $2 млрд. Представитель СНБ напомнил, что США...