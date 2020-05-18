Больше 93 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. В течение суток в мире COVID-19 заболели 93 324 человека.
Таким образом, общее число заражённых составляет 4 618 821 человек,
Статистика составлена на основе официальных данных от властей государств.
Как ранее сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии ежегодной сессии ВОЗ, пообещал помощь в размере $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Китайский лидер при этом оговорился, что в первую очередь помощь получат развивающиеся государства.
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