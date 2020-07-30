Число выздоровевших от коронавируса превысило 10 миллионов

https://static.news.ru/photo/899fa2aa-d293-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Университет Джонса Хопкинса сообщил о ситуации с коронавирусом. По данным организации, число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 10 млн и составило 10 000 738.

При этом всего в мире вирусом заразились 17 109 335 человек., говорится на сайте университета. 668 801 пациент скончался. Больше всего заражений отмечено в США (4 426 982 случая), далее идут Бразилия (2 552 265) и Индия (1 581 963).

Организация использует для получения данных информацию властей, СМИ и другие открытые источники.

NEWS.ru писал, что, по данным ВОЗ на 29 июля, в мире от инфекции умерли 656 093 человека, заражение выявили у 16 558 289 человек. Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.