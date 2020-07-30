Число выздоровевших от коронавируса превысило 10 миллионов

Университет Джонса Хопкинса сообщил о ситуации с коронавирусом. По данным организации, число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 10 млн и составило 10 000 738.
При этом всего в мире вирусом заразились 17 109 335 человек.,
Организация использует для получения данных информацию властей, СМИ и другие открытые источники.
NEWS.ru писал, что, по данным ВОЗ на 29 июля, в мире от инфекции умерли 656 093 человека, заражение выявили у 16 558 289 человек. Статистика ВОЗ учитывает только случаи, официально подтверждённые властями государств.
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