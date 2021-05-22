Болгарский торговец оружием объяснил, что хранилось во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев заявил, что в чешской деревне Врбетице его компания EMCO хранила старое, не предназначенное для продажи оружие. Об этом он рассказал в беседе с изданием Spiegel.
Наша компания, как и многие другие фирмы, арендовала во Врбетице склад. Там мы хранили старые боеприпасы времён Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике. Мы нуждались в них в нашем производстве. Они не предназначались для продажи, — отметил Гебрев.
Он добавил, что впервые услышал версию о причастности якобы российских спецслужб к взрывам после того, как подобные обвинения выдвинули власти Чехии.
Ранее стало известно, что владелец фирмы — арендатора чешских складов во Врбетице, которые взорвались в 2014 году, за день до инцидента посетил район, где проживали Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые в причастности к происшествию. Об этом сообщает «Чешское радио», ссылаясь на собственные источники.
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