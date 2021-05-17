Хозяина взорвавшихся чешских складов заподозрили в сговоре с преступниками

https://static.news.ru/photo/30351310-b70a-11eb-8abe-96000091f725_660.jpg Фото: policie.cz

Владелец фирмы-арендатора чешских складов во Врбетице, которые взорвались в 2014 году, за день до инцидента посетил район, где проживали Александр Мишкин и Анатолий Чепига (по одной из версий, под этими именами скрывались Александр Петров и Руслан Боширов) — подозреваемые в причастности к происшествию. Об этом сообщает «Чешское радио», ссылаясь на собственные источники.

Фирмой-арендатором складов является Imeх Group. Ею владеет Петр Бернатик. По имеющейся информации, за сутки до взрыва он 40 минут находился неподалёку от гостиницы, где проживали предполагаемые преступники. Источники говорят, что Бернатик ведёт себя странно. Это может указывать не только на его причастность к инциденту, но и на то, что бизнесмен вступил в сговор со злоумышленниками.

Данную гипотезу прокомментировал адвокат предпринимателя. Он сказал , что Бернатик мог «просто стоять на светофоре у отеля».

В мае также появились сведения, согласно которым компания после взрыва недосчиталась большого количестве оружия. Речь идёт о тысяче ручных противотанковых гранатомётах РПГ-7, 800 автоматах, 500 пулемётах, 100 пистолетах и не только.

17 апреля Прага заявила, что взрыв на складе боеприпасов устроили представители российских спецслужб. На фоне этих обвинений отношения между странами резко ухудшились, произошла взаимная высылка дипломатов. Кроме того, Росатом был исключён из тендера на строительство нового блока АЭС «Дукованы». Политолог Наталья Елисеева считает, что теперь вместо российской компании в тендере сможет участвовать фирма из США, которая надеется стать монополистом на атомном рынке Чехии.

Ранее стало известно, что чешские следователи заинтересовались поездкой президента страны Милоша Земана в 2014 году в Таджикистан. Тогда в сопровождающей лидера делегации был хозяин взорванного склада во Врбетице, владелец фирмы Imex Group Петр Бернатик — старший.