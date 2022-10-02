Болгарский политик предсказал удары США по Европе Болгарский политик Костадинов: США могут ударить по Запорожской АЭС

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Вашингтон в ближайшее время может нанести удар по Запорожской АЭС. Такое мнение высказал лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов. Кроме того, он не исключил, что атаки на газопроводы «Северный поток — 1 и «Северный поток — 2» также совершили США. Слова политика приводит Telegram-канал Sputnik Дальнее зарубежье.

Как вы видите, они взорвали «Северный поток». Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог, — сказал Костадинов.

Он также добавил, что последствия удара по атомному объекту не волнуют американцев, так как они находятся «на другом континенте в нескольких тысячах километров».

Костадинов активно выступал против вмешательства Болгарии в конфликт России и Украины и поставок вооружений Киеву.

Он также раскритиковал решение о высылке из страны 70 российских дипломатов, добавив, что Москва не враг Болгарии. София подозревала послов в «шпионаже», а их деятельность расценила как прикрытие для работы на спецслужбы РФ.