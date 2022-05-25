Более трёх миллионов человек заболели лихорадкой в КНДР Более 3,06 миллиона человек заболели лихорадкой в КНДР, 68 погибли

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в КНДР было зафиксировано более 115 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Таким образом, число больных лихорадкой превысило 3,06 млн человек. Новых умерших нет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Общее число заболевших, зарегистрированных с конца апреля по 24 мая, составляет 3 064 880 человек. Из них более 2,7 млн выздоровели, порядка 323 тысяч продолжают лечение.

При этом точное число больных с высокой температурой, у которых выявлен именно COVID-19, не приводится.

Ранее, по указанию главы республики Ким Чен Ына, Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда». Причиной стало появление в стране случаев коронавируса. В частности, во всех городах и уездах введён локдаун в попытке остановить распространение «зловредной пандемии» и «искоренить источник заразы» в короткие сроки.

Число погибших в результате заболевания составляет 68 человек, или 0,002% от общего числа заболевших. Сообщалось, что как минимум у одного из них был выявлен вариант штамма коронавируса «омикрон» ВА.2, иначе именуемый «стелс-омикрон».

Ранее высокопоставленный чиновник из администрации американского президента сообщил, что власти КНДР не отреагировали на поступившие от США предложения о помощи в борьбе против коронавируса, так как сочли их намерения неискренними. По его словам, в Пхеньяне решили, что США не могут искренне поддержать это государство, так как используют против него «враждебную» политику, одобряя военные учения и санкции.