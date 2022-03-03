Более 70 японских добровольцев заявили о готовности воевать за Украину

Около 70 японских добровольцев выразили готовность отправиться на Украину для защиты киевского режима, сообщила газета Mainichi со ссылкой на источник в посольстве Украины в Токио. Отмечается, что среди них 50 человек, которые проходили военную службу в силах самообороны Японии.

Других подробностей на этот счёт издание не приводит .

Ранее доцент МГИМО МИД России Владимир Нелидов заявил, что в обозримом будущем не стоит и думать о переговорах России и Японии по вопросам мирного договора или территориального размежевания. Он также напомнил, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида с момента вступления в должность делал акцент на тесном сотрудничестве с США. Он предсказал, что власти Японии ужесточат свою позицию по отношению к России в официальных доктринах и будут более активно продвигать свою позицию о принадлежности Южных Курил.

До этого правительство Японии ввело персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина. Детали ограничений представил японский МИД. Всего рестрикции приняты в отношении шести представителей российского руководства, включая главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.