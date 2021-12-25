Более 4 тысяч авиарейсов отменены в канун Рождества из-за коронавируса

Свыше четырёх тысяч рейсов было отменено по всему миру в канун рождественских праздников в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и распространением нового «омикрон»-штамма. Такие данные предоставил веб-сайт FlightAware, который отслеживает авиаперелёты.

Только в пятницу авиакомпании со всего мира отменили по меньшей мере 2,3 тысячи рейсов, при этом пик праздничных авиаперелётов приходится именно на предрождественские дни.

Американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines отменили почти 280 рейсов, аргументируя это нехваткой персонала в связи с высоким числом заражений коронавирусом.

Ранее директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь заявил, что в США начинается «чудовищная» волна коронавируса. Профессор добавил, что число новых заболеваний превзойдёт показатели прошлого года, зафиксированные зимой.

Опасения по поводу того, что новый штамм «омикрон» в течение следующих недель станет доминантным во многих странах Европы, ранее выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он добавил, что новый вариант был выявлен по меньшей мере в 38 из 53 стран ЕС.