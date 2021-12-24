Учёный заявил о «чудовищной» волне COVID-19 в США

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«Чудовищная» волна коронавируса начинается в Соединённых Штатах Америки. Об этом рассказал директор Института трансляционных исследований Скриппса и профессор геномики Эрик Тополь в своём Twitter-аккаунте.

По словам профессора, число новых заболеваний превзойдёт показатели прошлого года, зарегистрированные зимой.

Мы зависим от нашей иммунной системы (вакцин и иммунитета от перенесённого коронавируса), чтобы защититься от удара «омикрона», — отметил профессор в сообщении.

Тополь добавил, что на сегодняшний день более двух тысяч смертей вызваны штаммом «дельта».

В среду, 22 декабря, в США было зарегистрировано рекордное количество заболеваний COVID-19 с января этого года — 243 619 новых случаев.

Ранее президент США Джо Байден заявил в обращении к нации, что штамм «омикрон» стал доминирующим в США. Он призвал соотечественников вакцинироваться, поскольку отсутствие прививки может привести к крайне печальным последствиям: госпитализации и смерти.

При этом политик отметил, что случаи заражения коронавирусом выявляются в том числе у сотрудников Белого дома, прошедших полную вакцинацию.