В ВОЗ рассказали, когда «омикрон» станет доминантным в Европе

Штамм коронавируса «омикрон» в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передаёт агентство Associated Press. По его словам, новый вариант COVID-19 был выявлен как минимум в 38 из 53 стран ЕС и уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным во многих странах Европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти, — заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Ранее он сообщил, что пандемия коронавируса рано или поздно превратится в эндемию по примеру вируса гриппа, однако пока об этом говорить рано.

«Омикрон»-штамм коронавируса уже стал доминирующим в США. На него пришлось 73,2% заражений за период с 12 по 18 декабря, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В ряде регионов страны, в том числе на северо-западе и юго-востоке, доля заразившихся «омикроном» превысила 90%. Доля «дельта»-штамма снизилась до 26,6%.