Более 20 военных ранены в ходе столкновения на границе Индии и Китая

https://static.news.ru/photo/5339887a-5ede-11eb-b782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via www.imago-im

В результате столкновения между пограничниками КНР и Индии в районе перевала Наку-Ла получили ранения 20 китайских и четверо индийских военнослужащих.

Поводом для столкновения послужила попытка вторжения военных КНР на индийскую территорию. Они были остановлены, и в настоящее время ситуация находится под контролем, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об инциденте стало известно вскоре после очередных переговоров представителей командования индийских и китайских сухопутных сил на тему ситуации на границе и разведения войск. Встреча проходила на пограничном посту Молдо с китайской стороны и длилась порядка 15 часов.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая 2020 года. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек.

В середине июня в районе реки Галван в Ладакхе вновь произошли конфликты между военными. Индия потеряла не менее 20 человек убитыми, ещё 76 военнослужащих были ранены. По данным индийского командования, потери китайской стороны составили около 45 человек убитыми.

Как писал NEWS.ru, в ноябре представители сухопутных войск Индии и Китая условились проявить сдержанность на границе двух держав и продолжить диалог по поводу спорных вопросов. В МИД Индии добавили, что Пекин и Нью-Дели обязуются добросовестно соблюдать договорённости, чтобы их передовые части избегали «недоразумений и просчётов».