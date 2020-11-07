Индия и КНР договорились «проявлять сдержанность» в приграничной зоне

https://static.news.ru/photo/5e30d4e8-21a0-11eb-8425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители сухопутных войск Индии и Китая условились проявить сдержанность на границе двух держав и продолжить диалог по поводу спорных вопросов, передаёт МИД Индии по итогам состоявшихся 6 ноября переговоров командования обеих стран на пограничном посту в Чушуле с индийской стороны линии фактического контроля, которая разделяет эти государства.

Между сторонами состоялся откровенный, углублённый и конструктивный обмен мнениями по вопросу разведения войск вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы, — говорится в сообщении на официальном сайте индийского ведомства.

МИД Индии добавил, что Пекин и Нью-Дели обязуются добросовестно соблюдать договорённости, чтобы их передовые части избегали «недоразумений и просчётов». В министерстве отметили настрой обеих стран продолжать дипломатический диалог и добиваться урегулирования нерешённых вопросов, поддерживать мир и спокойствие на границах.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьёзно обострилась в начале мая. Там произошли столкновения военнослужащих двух стран, в которых получили ранения свыше 100 человек. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат. Новые взаимные обвинения прозвучали в сентябре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп-младший — cтарший сын действующего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — к выборам президента США опубликовал в социальной сети карту мира, на которой Индия изображена без территории Кашмира, что вызвало в азиатской стране недовольство. Сын политика с помощью поста предположил, какого претендента поддерживает та или иная страна.