Глава авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения.
По его словам, в этом случае российская сторона не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки.
Бокерия также прокомментировал штрафные санкции со стороны РФ, охарактеризовав их как контрпродуктивные.
Эти действия в условиях такой экономической конъюнктуры, которая в Грузии, создаёт авиакомпании проблему ликвидности и способствует её банкротству, — цитирует Бокерию «
Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе призвала Тбилиси сделать первый шаг к восстановлению авиасообщения с Россией. По её словам, РФ была оскорблена незаслуженно.