https://static.news.ru/photo/219a5ca6-e20a-11e9-904a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Глава авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения.

По его словам, в этом случае российская сторона не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки.

Бокерия также прокомментировал штрафные санкции со стороны РФ, охарактеризовав их как контрпродуктивные.

Эти действия в условиях такой экономической конъюнктуры, которая в Грузии, создаёт авиакомпании проблему ликвидности и способствует её банкротству, — цитирует Бокерию « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе призвала Тбилиси сделать первый шаг к восстановлению авиасообщения с Россией. По её словам, РФ была оскорблена незаслуженно.