Бойцы ВСУ уничтожены при попытке попасть в Россию Минобороны РФ: в атаке на Шебекино участвовало до 70 боевиков ВСУ и пять танков

Фото: МО Украины

Группа украинских военных подорвалась на минном поле при попытке зайти на территорию России с левого берега реки Северский Донец вблизи села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что всего уничтожены 15 солдат.

Террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили о другой группе украинских диверсантов, пытавшихся зайти с правого берега Северского Донца в Новой Таволжанке. Уточняется, что после долгого стрелкового боя бойцы ВСУ были рассеянны.

Суммарно в результате боев украинских и российских войск погибли около 50 бойцов ВСУ, а также были уничтожены шесть единиц техники, включая РСЗО «Град».

В Минобороны добавили, что при атаке украинских террористов на город Шебекино Белгородской области утром 1 июня были уничтожены 50 из 70 боевиков.

В Шебекино 1 июня весь день продолжались обстрелы ВСУ. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли город снарядами ракетного комплекса «Град», в результате чего загорелось здание общежития. Telegram-канал Baza опубликовал кадры пожара в пятиэтажном доме после попадания снаряда.

Гладков сообщил, что число пострадавших в результате ударов ВСУ по Шебекино возросло до восьми человек. Позднее он также рассказал, что два учителя сельской школы пострадали при обстреле села Новопетровка Белгородской области. По словам губернатора, пострадавшие с осколочными ранениями были направлены в центральную районную больницу. Несколько часов спустя Гладков сообщил о повторных обстрелах в Шебекинском и Грайворонском округах. По его словам, в Новой Таволжанке есть пострадавший, в селе Козинка раненых нет.