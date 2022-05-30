Богач, бедняк: почему не надо завидовать Маску и Гейтсу Потрясающие воображение богатства владельцев высокотехнологических компаний не гарантируют им того, что завтра им хватит денег сходить в «Макдоналдс»

Билл Гейтс / Фото Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Семи-девятизначные цифры состояний таких «королей» и «императоров» делового мира как Билл Гейтс, Илон Маск и других построены в значительной (если не в большей) своей части на ожиданиях рынка, что спрос на предлагаемые ими товары и услуги будет расти бесконечно. Это означает, что империи типа Microsoft или SpaceX стоят на зыбком песке веры в линейное развитие капиталистической экономики и любое отклонение от «генеральной линии» может превратить баснословные богатства их основателей в никому не нужные бумажки. Из-за этого миллиардеры ощущают гораздо меньшую уверенность в своем будущем, чем нанятые ими работники — которые могут в случае краха работодателя рассчитывать хотя бы на социальную страховку. NEWS.ru выяснял, почему «офисным рабам» нет резона завидовать своим нанимателям.

Состояния владельцев так называемых голубых фишек — компаний, акции которых на фондовых биржах считаются наиболее ликвидными, надёжными и доходными — по самой природе этих активов представляют собой «бумажное богатство». Его стоимость в реальной валюте напрямую зависит от умонастроений инвесторов, которые принимают решения о покупке или продаже акций, основываясь на моментальных психологических настроениях.

Банкет окончен

Потрясения на Уолл-стрит, случившиеся в середине мая, когда игроки рынка одномоментно начали избавляться от «бумажных» активов в пользу реального доллара, обрушили стоимость акций, бондов, опционов, криптовалют и прочих финансовых инструментов по большей части виртуальной экономики США (а с ней — и других стран, присутствующих на глобальных фондовых рынках).

charliedees/flickr.com

В частности, стоимость биткоина упала до $30 тысяч, то есть в два раза по сравнению с историческим максимумом. По мнению ряда аналитиков, ведущая криптовалюта скатится в течение нынешнего года и до $20 тысяч за единицу.

В те же дни «медвежья болезнь» случилась и с индексом NASDAQ, показывающим стоимость высокотехнологических компаний: он упал сразу на 4%. Это, казалось бы, не такая уж драматическая цифра (по сравнению с 50-процентным удешевлением криптовалют). Однако и эти четыре процента опустили индекс до самого низкого за 52 недели показателя.

В целом, по данным JPMorgan Chase, держатели американских акций за последние месяцы потеряли фантастическую сумму в $5 трлн (из них $800 млрд пришлось на владельцев портфелей стоимостью более $1 млрд). По тем же оценкам, до конца года эти потери увеличатся еще почти двукратно, до $9 трлн.

Массовые распродажи бумаг на биржах США вызвало объявленное ФРС (выполняющим функции Центробанка) решение прекратить «топить печь ассигнациями» — то есть раздавать деньги направо и налево с целью поддержать экономику в период пандемии коронавируса.

Эйфория на биржах была вызвана беспрецедентной накачкой ликвидности со стороны Федерального резерва. Это надуло огромный пузырь на рынке ценных бумаг, в первую очередь высокотехнологических компаний, которые всегда являются самыми рискованными для инвесторов активами. И как только ФРС решил прекратить эту практику, пузырь лопнул в тот же момент, — объясняет происходящее директор по инвестициям Infrastructure Capital Management Джей Хатфильд.

Эта практика, применявшаяся в течение всего 2021 года, раздула на фондовом рынке огромный пузырь (получатели «вертолетных денег» скупали на них не консервы, а бумаги «голубых фишек»). Как только ФРС объявил, что продолжения банкета не будет, держатели акций моментально бросились фиксировать прибыль, сбрасывая более не обещающие прибавки активы.

Надо хорошо чувствовать американскую психологию, чтобы понять, почему в США сейчас царит черное уныние, сказал NEWS.ru эксперт по фондовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Фондовый рынок не создаёт новых денег, он перераспределяет уже имеющиеся. Поэтому когда акции падают, у американцев создаётся ощущение, что они беднеют как нация. Но на самом деле беднеют только те, кто купил бумаги на пике их стоимости, они действительно оказались в проигрыше. Однако одновременно на те же суммы разбогатели те, кто сейчас скупает эти активы по дешевке. То есть общее количество денег в экономике США не возросло и не уменьшилось. Но что при очередной перетряске появились новые проигравшие и новые выигравшие — это так. Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-финанс»

Большому кораблю — большое кораблекрушение

Точно так же, как эйфория, охватившая инвесторов в 2021 году, была трудно объяснима с рациональной точки зрения, так и нынешние, близкие к паническим настроения, тоже не имеют под собой каких-то объективных причин, так как у ФРС есть все возможности «приземлить» перегретый рынок мягко и плавно.

Однако по факту происходит именно жесткая посадка «на брюхо», и хотя это вряд ли приведет к тому, что владельцы IT-компаний отправятся просить милостыню, их потери в абсолютных цифрах потрясают воображение.

shutterstock.com

Тем не менее лопнувший пузырь уже разрушил до основания наполеоновские планы Илона Маска. Бывший до начала мая самым богатым человеком в мире (богатым, если исходить из суммарной стоимости его активов, а не наличных денег в кошельке), он был вынужден отказаться от «покупки века» — приобретения соцсети Twitter (доступ к ней в РФ заблокирован) — по до обидного банальной причине: теперь у него на это не хватает денег.

Первоначально за «чирикалку» Маск был готов выложить $44 млрд (что означало рыночную премию в размере $10 за акцию). Существенную часть этой суммы миллиардер намеревался профинансировать, конвертировав в доллары свои активы в криптовалюте, но двукратное падение стоимости биткоина поставило крест на этом источнике средств.

Их теперь не хватает даже для того, чтобы скупить контрольный пакет акций Twitter на открытом рынке. Это, правда, называлось бы уже не покупкой, а агрессивным поглощением, но, как говорится, назови хоть горшком...

Отказ (или, как сам Маск настаивает, приостановка) процесса сделки, в свою очередь, привела к эффекту домино: покатились вниз акции самого Twitter. Они подешевели на 17% по сравнению с ценой, по которым котировались до 13 мая, когда Маск объявил, что пошел на попятную. Это привело к увольнению в тот же день двух из трех топ-менеджеров Twitter, обвиненных в крупномасштабных финансовых просчетах в процессе переговоров о продаже компании Илону Маску.

Наша отрасль здесь и сейчас существует в предельно конкурентной среде. Ни я, ни любой другой топ-менеджер нашей компании не пойдет поэтому на сделки, могущие поставить под удар её финансовое здоровье, — заявил в ту несчастливую пятницу, 13 мая, гендиректор Twitter Параг Агравал.

Две недели спустя после этого эпического фиаско аналитики Уолл-стрит всё больше укрепляются в мысли, что эта сделка не состоится никогда. Просто Маску, иконической фигуре в мире высоких технологий, «стыдно», да и рискованно открыто признать себя лузером. Ведь капитализация других его компаний, Tesla и SpaceX, тоже в значительной степени держится на иррациональной вере инвесторов в провидческий гений их создателя.

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предсказывать с точностью до года расписание колонизации Марса, но при этом прогадать в оценке колебаний стоимости бумаг собственных компаний (что в состоянии делать финансовые аналитики средней руки) — плохая реклама для знаменитого «визионера». Теперь Маску будет намного сложнее привлекать миллиарды долларов фактически под честное слово, в обход процедур due diligence, обязательных для компаний, во главе которых стоят не столь харизматичные фигуры.