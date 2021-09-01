Боевиков «Аль-Каиды» казнили за убийство геев

Суд в Бангладеш приговорил шестерых боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещённая в РФ террористическая организация) к смертной казни за убийство двух представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщает телеканал CNN.

В 2016 году в азиатской стране произошла серия нападений на представителей атеистических групп и сексуальных меньшинств. В одном из нападений были убиты редактор первого в стране ЛГБТ-журнала Ксулхаз Маннан и актёр Махбуб Рабби Тоной.

Известно, что одним из приговорённых является Сайед Зиаул Хак, бывший майор армии Бангладеш, которого считают лидером группы и обвиняют в организации убийств.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что движение «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) намерено уничтожить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. По мнению Агбара, главная цель талибов — «поставить на колени весь Афганистан» и «уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда». Он также отметил, что «талибы» не будут вести переговоры с противоборствующей стороной.

В конце августа съёмочную группу телекомпании CNN окружили бойцы движения «Талибан» и начали угрожать прикладом автомата продюсеру Бренту Суэлсу из-за того, что у главного корреспондента Клариссы Уорд не было прикрыто лицо. Отрывок потасовки вблизи международного аэропорта Кабула опубликован на официальном YouTube-канале CNN.