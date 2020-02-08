https://static.news.ru/photo/28913c74-4bef-11ea-bd05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ludger via www.imago-i/www.imago-images.de/ Global Look Press

Пассажирский Boeing 747 авиакомпании British Airways пролетел маршрут от Нью-Йорка до Лондона за 4 часа 56 минут. Это стало рекордом для перелёта для дозвуковых самолётов.

Как сообщает BBC, благодаря урагану «Сиара» борт смог разогнаться до 1327 километров в час. Предыдущие рекорды принадлежат двум самолётам Virgin Atlantic: они показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты. При этом среднее время полёта по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за надвигающегося урагана «Сиара» администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для туристов. Кроме того, в Париже были закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.