Пассажирский Boeing 747 авиакомпании British Airways пролетел маршрут от Нью-Йорка до Лондона за 4 часа 56 минут. Это стало рекордом для перелёта для дозвуковых самолётов.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за надвигающегося урагана «Сиара» администрация Эйфелевой башни закрыла монумент для туристов. Кроме того, в Париже были закрыты для прогулок все парковые зоны. Аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании были отменены спортивные мероприятия.
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