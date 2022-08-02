Boeing 777 экстренно сел в Токио из-за неисправности двигателя Kyodo: Boeing 777 японской JAL экстренно сел в Токио из-за неисправности двигателя

Фото: Социальные сети

В токийском аэропорте Ханэда совершил экстренную посадку самолёт Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL). Причиной стала неисправность левого двигателя. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел около 09:00 по местному времени (03:00 мск). Самолёт, выполнявший рейс Токио — Наху вскоре после взлета экстренно приземлился в аэропорту Ханэда. По имеющимся данным, причиной стали неполадки в левом двигателе. Других деталей произошедшего не приводится.

На борту самолёта в этот момент находились порядка 300 человек. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажир самолёта авиакомпании El Al Israel Airlines, следовавшего из Тель-Авива в Москву, скончался в аэропорту Баку во время экстренного приземления.