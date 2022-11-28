Bloomberg: затяжной конфликт на Украине невыгоден для США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Если конфликт на Украине затянется, то он перестанет быть выгодным для США, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что специальная операция России на Украине обнажила ряд проблем для Вашингтона, например, в оборонной сфере. Автор материала подчеркивает, что издержки от оказываемой помощи Киеву могут возрасти, так как Штаты могут лишить себя возможности оказывать поддержку другим странам.

Официальные лица задаются вопросом, воспользовались ли уже США всеми преимуществами конфликта на Украине. Со временем цена может возрасти — из-за отвлечения внимания от других регионов, из-за ограниченного потребления боеприпасов, из-за уязвимости перед кризисами, — сказано в публикации.

Так, например, по мнению журналистов, обострение ситуации с Тайванем может привести к желанию Белого дома поскорее завершить конфликт на Украине.

Американский аналитик телеканала Fox News Тодд Вуд ранее заявил, что власти Киева интересует только сохранение денежного потока из США. Он отметил, что за этот год американские власти выделили Украине более $90 миллиардов. Эксперт также указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский уже не просит деньги от Запада, он, по его словам, их требует. Аналитик выразил мнение, что финансовая помощь Запада не доходит до населения, а оседает на офшорных счетах украинских властей.