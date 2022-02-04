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Bloomberg случайно объявило о «вторжении» России на Украину

04:42, 05 февраля 2022
Bloomberg случайно объявило о «вторжении» России на Украину Фото: JRupert Oberhäuser/Global Look Press
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Агентство Bloomberg случайно опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того, как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 по восточному времени (00:00 мск) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке, — сказано в сообщении.

В настоящее время проводится проверка случившегося. Первой ошибку обнаружила аналитик аналитик Ольга Лаутман, которая опубликовала снимок главной страницы агентства с новостью о «вторжении».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения представителей США в том, что Россия якобы готовит на Украине «операции под чужим флагом», не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против неё. Он напомнил, что Россия «не собирается ни на кого нападать» и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. По словам дипломата, США потворствуют националистической группировке в Киеве.

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