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Обвинения представителей США в том, что Россия якобы готовит на Украине «операции под чужим флагом», не соответствуют действительности и являются частью информационной борьбы против неё, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он напомнил, что Россия «не собирается ни на кого нападать» и заинтересована в добрососедских отношениях с народом Украины. По словам дипломата, США потворствуют националистической группировке в Киеве. Заявление посла было опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир тем, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». В ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями, — рассказал Антонов. Он...