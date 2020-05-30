Bloomberg: правительство США распродаёт недвижимость в Гонконге

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Тысячи людей принимают участие в акциях протеста, проходящих в Торонто. Демонстранты выступают под лозунгами «Больше ни одной жизни темнокожего» и «Упразднить полицию».

Многие из протестующих выкрикивают: «Хватит убивать темнокожих женщин». Очевидно, они имеют в виду гибель 29-летней девушки Регис Корчински-Паке в канадской столице. Она упала с многоэтажки после того, как её мать,...