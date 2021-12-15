Bloomberg: несколько крупных стран ЕС не поддерживают санкции против России

Ряд ведущих стран Евросоюза выступили против планирования новых санкций в отношении России, предпочитая переговоры, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц. Ранее стало известно, что страны ЕС обсуждают введение нового пакета санкций из-за якобы возможной эскалации в отношении Украины.

Как сообщается , во Франции и Германии не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам.

Ранее в Белом доме сообщили, что вероятные санкции США в отношении России в связи с ситуацией на Украине частично будут выходить за рамки введённых ранее ограничений. Американские власти намерены продолжить переговоры как с европейскими партнёрами, так и с Россией по поводу ситуации на Украине и «искать пути продвижения вперёд».

В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти Германии готовы принять «значительные меры» в случае вторжения РФ на Украину. Речь идёт о полной экономической изоляции России, а также санкциях против «Северного потока — 2».