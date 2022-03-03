Bloomberg: названа дата обсуждения вступления Украины в ЕС

Главы стран Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины на саммите в Париже 10–11 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также отмечается, что послы союза во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Киева на присоединение к блоку 27 стран. Несмотря на это председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо добиться прекращения огня на Украине.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10–11 марта, — сказано в заметке.

Он том, что заявка страны на членство в Евросоюзе была успешно зарегистрирована, сообщил представитель Украины при ЕС по атомной энергии Всеволод Ченцов. Он добавил, что процедура рассмотрения уже началась.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.