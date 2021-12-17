Bloomberg: «мягкая» позиция Байдена является подарком для Путина

Внешняя политика США в отношении Москвы, которая «не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов», плохо сказывается на внутренней американской политике, заявил обозреватель Bloomberg Эли Лейк. Он отметил, что президент США Джо Байден пока только «раздаёт подарки» российскому лидеру Владимиру Путину.

На протяжении четырёх лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <...> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента, — считает Лейк.

Он подчеркнул, что демократы строили предвыборную кампанию частично на «навязчивой идее», будто экс-президент США Дональд Трамп состоит в «сговоре» с Москвой. Поэтому, считает автор публикации, от Байдена ожидали «более жёсткой линии против России». Однако оппоненты хозяина Белого дома называют его политику в отношении того же «Северного потока — 2» слишком «мягкой».

Ранее стало известно, что Джо Байден заявил о желании ещё раз поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что, по его мнению, главы государств «будут разговаривать в течение продолжительного времени». Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины.