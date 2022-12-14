Bloomberg: для Украины пауза в конфликте обернется поражением Bloomberg: зимняя пауза в конфликте на Украине обернется поражением для Киева и Запада

Фото: МО Украины

Затягивание конфликта на Украине обернется катастрофой для Киева и их западных союзников, написал обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg. По его словам, такая обстановка на Украине сыграет на руку Москве, так как не потребует от Кремля никаких дополнительных усилий.

Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и все более отвлекающегося от темы Вашингтона — Киев и Запад будут сломлены, — говорится в материале.

По мнению автора, украинские войска устали от тяжелых боев, а для президента Украины Владимира Зеленского тактика выжидания таит как внутриполитическую, так и дипломатическую опасность. В частности, Европе постепенно надоедает помогать Киеву и неизвестно, какую помощь может предоставить палата представителей Конгресса США с республиканским большинством в 2023 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины планируют дождаться окончания распутицы, а после наступления морозов ВСУ планируют начать наступление. Он предположил, что снижение активности на линии соприкосновения связано с погодными условиями. Глава оборонного ведомства Украины подчеркнул, что Киев будет продолжать свои контратаки, когда почва станет более твердой.