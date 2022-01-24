Блогер Протасевич в Белоруссии вышел из-под домашнего ареста

Сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канале NEXTA Роман Протасевич покинул место, где он был под домашним арестом, и устроился на работу в центр «Системная правозащита», основанный в прошлом году провластным активистом Дмитрием Беляковым. Об этом он рассказал в прямом эфире.

Действительно, я только-только покинул место, где я находился под домашним арестом, причём достаточно долгое время. Прежде всего я сейчас буду заниматься своей основной работой, буду начинать развёртывать какую-то медиадеятельность в центре «Системная правозащита». Это, наверно, пока мой главный и основной план на ближайшее время, — сказал он.

Протасевич добавил, что очень тяжело социализироваться и адаптироваться, когда долго время находился в изоляции, когда долгое время фактически не было контактов с окружающими людьми. Протасевич также cообщил, что по своему уголовному делу заключил досудебное соглашение со cледствием. Соблюдал ли он его, будут решать компетентные органы. Помимо работы в центре, Протаcевич также собирается перезапускать свой Telegram-канал Sprаva.

В конце мая прошлого года Протасевич был задержан в аэропорту Минска вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой. Они летели из Афин в Вильнюс самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы из-за фейкового сообщения о бомбе.

Позже оппозиционер признал вину в организации массовых беспорядков. Он заявил, что хочет всё исправить. Через некоторое время Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. При этом оппозиционер активно раздаёт интервью и даже дал пресс-конференцию. Сапега также появилась в эфире белорусского телевидения.