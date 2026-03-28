28 марта 2026 в 12:00

Ближний Восток «конфискует» у Украины американские ракеты

WSJ: Украине грозит нехватка ракет из-за истощения запасов у США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков из-за истощения запасов США, пишет газета The Wall Street Journal. Дефицит может быть связан с активным использованием таких боеприпасов в конфликтах на Ближнем Востоке.

Сейчас ОАЭ, Катар и Бахрейн запрашивают у США ракеты-перехватчики, при этом аналитики считают, что текущая модель противодействия Ирану неустойчива в долгосрочной перспективе. При этом дефицит боеприпасов, который уже усиливается, может негативно сказаться на других направлениях, включая Украину.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут перенаправить на Ближний Восток вооружение, изначально предназначавшееся для Украины. По его словам, этого еще не произошло, но Вашингтон имеет на это право.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США якобы обратились к Киеву с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Глава государства отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также попросили поддержку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известно, почему Нагиеву отказывают в съемках
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

