Ближний Восток «конфискует» у Украины американские ракеты

Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков из-за истощения запасов США, пишет газета The Wall Street Journal. Дефицит может быть связан с активным использованием таких боеприпасов в конфликтах на Ближнем Востоке.

Сейчас ОАЭ, Катар и Бахрейн запрашивают у США ракеты-перехватчики, при этом аналитики считают, что текущая модель противодействия Ирану неустойчива в долгосрочной перспективе. При этом дефицит боеприпасов, который уже усиливается, может негативно сказаться на других направлениях, включая Украину.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут перенаправить на Ближний Восток вооружение, изначально предназначавшееся для Украины. По его словам, этого еще не произошло, но Вашингтон имеет на это право.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США якобы обратились к Киеву с просьбой о помощи на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с необходимостью защиты американских военных баз в регионе. Глава государства отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также попросили поддержку.