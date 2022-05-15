Блинкен: в новой стратегии НАТО будет отражено сдерживание России

Фото Алексей Витвицкий/РИА Новости

Новая стратегическая концепция НАТО будет одобрена на саммите Альянса в Испании в июне. В ней будет положение о сдерживании России, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, слова которого приводит ТАСС.

Госсекретарь пояснил, что основой блока и стержнем его концепции являются такие понятия, как оборона и сдерживание.

И это касается в том числе сдерживания любой агрессии со стороны России, защиты от неё. Могу сказать с уверенностью, что это будет в полной мере отражено в [новой] стратегической концепции, — сказал Блинкен.

Глава Госдепартамента не ответил на вопрос, считают ли в США, что основополагающий акт Россия — НАТО на сегодняшний день утратил свою силу. По его словам, детально видение Альянса отношений с Москвой будет описано лидерами стран НАТО в ходе саммита в Мадриде.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что поставки НАТО вооружения Украине с точки зрения международного права является объявлением войны России. Он предположил, что в скором времени «противостояние натовского боеприпаса» может измениться на «противостояние натовского солдата».