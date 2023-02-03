Битва наемников: сможет ли американский «Вагнер» помочь Украине выстоять Инициатор импичмента Трампу теперь собирает наемников, чтобы те воевали с российскими ЧВК

Фото: Lance Cpl. Earik Barton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Успехи российской ЧВК «Вагнер» в её действиях против частей регулярной украинской армии привели к тому, что идея отправлять в бой наемников начинает привлекать и американцев. Некоторые американские деятели пытаются создать аналог частного военного подразделения, которое могло бы воевать на Украине, не делая при этом сами США участником конфликта. Но смогут ли добровольцы, сколько бы их ни набралось, создать серьезные проблемы для РФ?

С трезубцем наперевес

Группа отставных офицеров армии США приступила к сбору средств на создание и экипировку полувоенного формирования под названием Trident Support (Трайдент саппорт), которое вскоре будет отправлено на Украину помогать в противостоянии с армией РФ.

В вербовочных объявлениях «Трезубца поддержки» (так переводится название проекта), которые обнаружил журнал Politico, говорится, что для командировки в Восточную Европу требуются люди с опытом ремонта военной техники, которая в больших количествах остается в прифронтовой полосе.

Объявление о наборе наёмников привлекло внимание не столько самим фактом — ведь на Украине и сейчас воюют сотни «добровольцев» (или, как их иронично называют на Западе, «военных туристов»). Американцев удивило, что вербовочную группу возглавляет Александр Виндман. Он прославился тем, что по его инициативе в 2019 году была начата процедура импичмента тогдашнего президента Дональда Трампа. Тогда Виндман обвинял Трапма в том, что глава Белого дома проводил слишком много времени в телефонных беседах со своми украинским коллегой. Содержание этих бесед стало известно позднее: в их ходе Трамп упрашивал Владимира Зеленского открыть расследование по подозрениям в коррупции Хантера Байдена, сына нынешнего президента Джозефа.

Ирония судьбы заключается в том, что Александр Виндман обвинял Трампа именно в том, чем он сам пытается заниматься сейчас. Якобы 45-й президент США шантажировал Киев приостановкой военно-технической помощи, если Зеленский не проникнется просьбами из Вашингтона. Но, как говорится, кто старое помянет...

Весь минувший год я пристально наблюдаю за российской военной кампанией на Украине, и пришел к выводу, что Киеву будет сложно справиться с противником в ходе затяжного конфликта. А у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения ВСУ технической поддержкой на местах,— объясняет Виндман свою инициативу.

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Александр Виндман - директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, специалист по Украине

Пристальное внимание отставного американского офицера к событиям на Украине носит отнюдь не абстрактный характер — он родился там, но родители вывезли его с братом-близнецом Евгением в США еще во младенчестве.

Звонок в техподдержку

Наблюдая за тем, как администрация Джо Байдена ни шатко ни валко пытается оказывать исторической родине Виндмана военно-техническую помощь, Александр пришел к выводу, что помощь эта будет малоэффективна. Хотя США намерены в следующие несколько месяцев отправить на Украину БМП Bradley и Strykers, танки Abrams, самоходные артиллерийские установки и другую боевую технику, Виндман просчитал, что вся она быстро превратится в металлолом, стоит ей оказаться в прифронтовой зоне. Чтобы американская военная техника не оказалась железом одноразового применения, ее надо обслуживать при транспортировке к месту применения, эвакуировать с поля боя и восстанавливать на тыловых «станциях техобслуживания».

На данный момент страны НАТО, даже те, что готовы поставлять бронетехнику в распоряжение ВСУ, пока еще не набрались смелости отправить на Украину своих граждан — даже не для участия в боях, а хотя бы для обслуживания этой техники. Из-за этого у украинцев имеется два выхода, но оба неудовлетворительных. Первый — обучать свой собственный персонал обращению со сложными западными машинами. Второй — эвакуировать подбитые танки на ремонтные базы в Польше. Оба варианта плохи тем, что требуют большого количества времени, а время, как признают почти все военные эксперты, сейчас работает на Россию.

ВСУ время от времени прибегают к помощи американских инженеров в удаленном формате — связываются с ними по видеочатам, и американцы пошагово объясняют своим украинским протеже, как отремонтировать ту или иную машину. Любой автовладелец, который пытался чинить свою машину с помощью советов по телефону, понимает, какова эффективность подобной помощи.

Именно поэтому Виндман приступил к набору добровольцев, готовых отправиться на Украину, чтобы ремонтировать боевые машины непосредственно близ поля боя, тем самым сберегая для ВСУ драгоценное время. Помимо этого, рассредоточение важно с точки зрения безопасности: компактную группу из 200 человек легко накрыть всего одной ракетой, в то время как охота за состоящими из нескольких человек отделениями может восприниматься российскими командирами как стрельба из пушки по воробьям.

Фото: Army Capt. Matthew Meissner/defense.gov

Турпоездка на войну

Руководитель проекта Trident Support утверждает, что ему уже удалось набрать достаточное количество желающих отправиться на Украину, а также собрать средства на оплату их труда и сопутствующих расходов. Первая «командировка на войну» намечена на март, как раз ко времени, когда военные эксперты прогнозируют возобновление крупномасштабных боев по всей линии российско-украинского соприкосновения. Предполагается, что на Украину в этой первой партии отправится порядка 200 американских добровольцев. Уже на месте они будут разделены на отдельные группы и приписаны к тем подразделениям ВСУ, к каким сочтет нужным украинское командование.

Предполагается, что в США есть еще многие тысячи желающих отправиться на Украину. Это преимущественно отставные военные, не нашедшие себя в мирной жизни, или любители острых ощущений, те самые «военные туристы», которые готовы ухватиться за любую возможность повоевать, тем более за зарплату.

Главным спонсором инициативы выступила одна американская компания по производству запасных частей для военной техники. Её название не разглашается, но проведенное NEWS.ru собственное расследование позволяет предположить, что этой компанией с высокой долей вероятности может быть либо одно из подразделений ISO Group — американского производителя запчастей к военной технике широкого спектра, от грузовиков до танков, либо компания Navistar Defense (последняя снабжает запчастями вооруженные силы США, Канады, Туниса, ОАЭ, Колумбии, Ливана, Египта, Ирака, Иордани, Саудовской Аравии, а также Тайваня).

Постоянная боеготовность ваших сил — цель нашей работы. Вы можете быть уверенными, что запчасти к вашей технике и техподдержка будут обеспечены в кратчайшие сроки. Мы поставим их с ближайшего к нужному вам месту склада, которых у нас по всему миру около тысячи на всех континентах, — говорится в рекламе Navistar Defense.

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Reine Whitaker/defense.gov

NEWS.ru отправил в эти компании электронные письма с просьбой уточнить, готовы ли они сотрудничать с армиями и частными военными формированиями, непосредственно вовлеченными в вооруженные конфликты, либо такое сотрудничество осуществляется только с вооруженными силами в мирное время.

Комбатант или нет?

Военные эксперты, однако, предупреждают, что если кто-то из американских «добровольцев» окажется в плену у подразделений армии РФ или бойцов ЧВК, американское правительство будет не в состоянии оказать им какую-либо помощь, как если бы эти пленные носили жетоны GI (военнослужащего армии США). Поскольку США формально в конфликте не участвуют, их граждан даже будет невозможно вернуть в рамках обмена пленными, как это было, например, в Афганистане, сказал NEWS.ru эксперт в области международного военного права Владимир Новицкий.

Если доброволец — гражданин третьей страны попадает в плен, его дальнейшая судьба зависит от того, в каком статусе он находился на этот момент. Если он заключил официальный контракт с ВСУ, то на него распространяются все права и гарантии для комбатантов, в том числе возможность попасть под обмен пленными. Если он гражданский специалист, работавший на ВСУ, но не державший оружия, то он вообще не считается участником военных действий и должен быть депортирован в одностороннем порядке. Хуже всего, если он взят в плен с оружием в руках, но при этом не является военнослужащим. Тогда ему грозит уголовная ответственность за наёмничество или, как крайний вариант, военно-полевой суд с приведением приговора в исполнение на месте.

Фото: Sgt. David Bickel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На данный момент неясно, как к инициативе Виндмана отнесется администрация США, которая не рекомендует американским гражданам соваться на Украину даже как гражданским лицам. Вашингтон опасается, что появление американцев в зоне боевых действий будет воспринято Москвой как доказательство непосредственного участия США в двустороннем конфликте — такой перспективы в НАТО боятся как огня. Участие же в боевых действиях «добровольцев» создает юридическую серую зону, которая позволяет помогать одной из сторон по факту, сохраняя нейтралитет де-юре.