Поцелуи и деньги: визит Зеленского в США оказался успешным лишь наполовину Владимиру Зеленскому удалось обаять американских политиков от обеих партий, но свои деньги в США все равно любят больше, чем украинскую свободу

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из поездки в США с деньгами и оружием, но без праздничного настроения. По всей видимости, украинский лидер рассчитывал, что Россию признают «спонсором терроризма», чего не случилось. Но зато Нэнси Пелоси поцеловала ему руку, а президент Джо Байден пообещал ЗРК Patriot и $1,85 млрд на другое военное снаряжение.

Стакан наполовину полон

Посещение Владимиром Зеленским столицы Соединенных Штатов было обставлено максимально эффектно — так, пожалуй, там встречали только вернувшихся с Луны астронавтов. Президенту Украины всячески демонстрировали, что американцы воспринимают его как Супермена, в одиночку сражающегося с мировым злом, и всячески льстили ему.

Визит оказался очень эффектным с точки зрения режиссуры уже потому, что Зеленский впервые выехал за рубеж после 24 февраля. Но эффектный и эффективный — не одно и то же. Наблюдатели расходятся во мнениях, наполовину пуст или наполовину полон тот стакан воды, который в Белом доме и конгрессе подали гостю, и воспринимался ли он там в роли героя со щитом или в роли просителя с протянутой рукой.

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

CNN вообще сравнила визит Зеленского с приездом в Вашингтон 21 декабря 1941 года британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Тот визит ознаменовал создание военного союза демократических стран против гитлеровской тирании. «Зеленский —это Черчилль сегодня», — щедро рассыпается в комплиментах телеканал.

Дабы побудить американских законодателей делать более щедрые взносы, Зеленский с трибуны конгресса объявил о полной и безусловной победе над Россией.

Украина живет и сражается. Мы с помощью Америки уже победили Россию в битве за умы мирового сообщества. И это только первая наша общая победа. Вместе с Америкой и Европой мы объединили мировое сообщество в защиту свободы и международного права. И вместе с ними мы одержим победу, — заявил он.

Зеленский затем передал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту Камале Харрис желто-синее «знамя победы», привезенное им из подразделения ВСУ под Бахмутом. В ответ Пелоси поцеловала руки Зеленского.

Хотя издание USA Today охарактеризовало речь Зеленского на Капитолийском холме как «самое драматическое представление комедийного актера за всю его карьеру» еще до того, как Зеленский начал свое обращение к членам конгресса, этот немного театральный восторг слушателей создавал ощущение, что так хозяева пытаются в каком-то смысле загладить вину США перед Украиной за то, что за 300 дней ее противостояния с превосходящим по всем параметрам противником Запад так и «не высунул голову из окопа», хотя вводил санкции и снабжал Киев оружием и деньгами.

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

Зеленский в Вашингтоне избрал тактику «малых дел». Если первоначально Киев просил у Запада помощи по принципу «проси в два раза больше, чем надо, так как дадут в два раза меньше», то сегодня президент Украины просил по минимуму. По такому минимуму, что дать меньше для американцев будет просто невозможно.

Чтобы подкрепить победу в битве за умы победой на поле боя, Владимир Зеленский попросил у США:

предоставить Украине модернизированные системы ПВО;

поставить современные танки для замены выбывающих танков советского образца;

выделить финансовые средства для поддержания функционирования армии и государственной машины в целом;

объявить РФ государством — спонсором международного терроризма.

Украинский лидер «красным маркером» подчеркнул, что его слушатели должны рассматривать эту помощь не как милостыню, а как «инвестицию в глобальную безопасность». Он пообещал, что Украина будет расходовать американскую помощь «самым ответственным образом». Зеленский также уточнил, что украинцы обойдутся на поле боя своими силами, без помощи американских военнослужащих.

Перед своим выступлением в Капитолии Зеленский побывал в расположенном на другом конце той же Pennsylvania Avenue Белом доме. Там президент Джо Байден пообещал, что США не бросят Украину на произвол судьбы. Президенты общались за закрытыми дверями два часа.

Видимо, эмоций в Овальном кабинете было намного меньше, чем в здании Капитолия, потому что в результате Зеленский уезжает из Вашингтона только с «наполовину полным стаканом» — с обещаниями, что в его багаж будут загружены в качестве новогодних подарков:

противовоздушные зенитно-ракетные комплексы Patriot и амуниция для них;

оборудование для модернизации устаревших авиабомб, что придаст им свойства высокоточного оружия;

финансовая помощь в объеме $1,85 млрд на прочее военное снаряжение;

еще $44 млрд спонсорской помощи на гуманитарные цели.

«Новогодние подарки», которые увозит с собой из США Владимир Зеленский, похожи на обычные новогодние подарки тем, что они яркие и красочные, но пользы от них в практической жизни минимум, сказал NEWS.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look PRess

С сегодняшнего дня все Соединенные Штаты уходят на рождественские каникулы, и их политическим элитам хочется, с одной стороны, сделать подарок режиму, который они сами выпестовали. Но с другой — через неделю они же начисто забудут и про Зеленского в частности, и про Украину вообще. Никто ради них не станет вылезать из-за праздничных столов ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. А после праздников Конгресс США, что понятно уже сегодня, займется поисками способов, как выйти из этой игры с наименьшими потерями, пиаровскими и финансовыми. Поэтому сегодняшний праздник «на улице Зеленского», скорее всего, последний, — прогнозирует политолог.

Эмоциональный драйв, который привез с собой Зеленский в Вашингтон (и который заставил Нэнси Пелоси пустить слезу), на короткое время позволил сделать маловероятное — объединить демократов и республиканцев, многие из которых накануне промежуточных выборов появлялись в футболках с надписью «Я лучше буду русским, чем демократом». Поэтому с точки зрения пиара визит украинского лидера в США можно считать огромным успехом, считает издание The Atlantic.

Стакан наполовину пуст

Однако в том, что касается усилий Зеленского убедить США ввести наконец бесполетную зону над Украиной и объявить Россию страной — спонсором терроризма, стакан оказался наполовину пустым. Или даже более, чем наполовину.

Рабочая группа в конгрессе кует железо, пока горячо, готовясь уже на следующей неделе вынести на голосование законопроект о «стране — спонсоре терроризма». Однако шансы на то, что билль подпишет президент Байден, невелики. Эмоции эмоциями, но администрация США опасается, что такой шаг свяжет ей руки в возможности вести дела с РФ, в том числе и оказывать давление на Москву по дипломатическим каналам. В Белом доме боятся и других «побочных вредоносных эффектов» от такого решительного шага, на котором настаивают в Киеве. В частности, что в таком случае ООН и Турция лишились бы возможности вывозить зерно из украинских портов в рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом отговаривается, что, мол, уже введенные санкции мало отличаются от последствий, которые имело бы юридическое объявление РФ страной — спонсором терроризма.

Такое сидение на двух стульях не устраивает в равной степени ни демократов, ни республиканцев. Критики из обеих партий указывают, что придуманная администрацией Байдена альтернативная формулировка «государство-агрессор» не прописана ни в каких американских законах. Ее не существует и в международном праве. Как результат — от этой полумеры что Украине не жарко, что России не холодно, говорят американские законодатели.

Формулировка «государство-агрессор» никак не повлияет на действия России. Она не дает оснований для замораживания российских активов. Она не возлагает на правительство России никаких обязательств. Эта концепция подрывает текущие усилия конгресса в поддержку Украины, — пишут в своем заявлении конгрессмены-республиканцы.

Несмотря на столь решительную критику Белого дома, эта группа законодателей не замечает бревна в собственном глазу, ведь именно республиканская часть палаты представителей постоянно предупреждает, что в январе, когда конгресс соберется в новом составе, их фракция будет тормозить выделение финансовой помощи Украине.

Такую помощь республиканцы, особенно из трампистского крыла, называют «чистым чеком», на котором Киев якобы вправе написать любую сумму. По их мнению, для США было бы полезнее направить их, например, на строительство стены вдоль американо-мексиканской границы. Такую позицию ранее анонсировал Кевин Маккарти, которого прочат в спикеры палаты представителей на смену Нэнси Пелоси.

Фото: Brandon Bell/POOL/Global Look Press

Большинству республиканцев вообще не до Зеленского и не до Путина. Их сейчас намного сильнее занимает судьба их собственного бывшего президента Дональда Трампа, который находится на волосок от возбуждения против него уголовного дела. Поэтому угроза независимости Украины в предстоящие недели происходит не только от перегруппировки российских сил, но и от перегруппировки сил в Конгрессе США.

США в рамках принятой стратегии непересечения обозначенных ими для самих себя красных линий уже практически исчерпали возможности помощи Украине, поэтому Зеленский увез из Вашингтона максимум того, на что можно было рассчитывать, сказал NEWS.ru эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В Вашингтоне не собираются нарушать установленное для себя табу — запрет на любые действия, которые позволили бы Москве утверждать, что США или НАТО стали непосредственной стороной конфликта на Украине. Хотя эти рамки довольно подвижные. Сначала говорилось, что красной линией окажется поставка в ВСУ ракет Javelin; а сейчас США отправляют туда ЗРК Patriot. Можно поэтому пофантазировать, что в будущем американцы наберутся смелости отправить украинцам и истребители F-16. Как далеко может размываться это табу, зависит на самом деле не от американцев, а от России — какие поставки американских вооружений в Москве сочтут наконец выходящими за черту. Но на сегодня Зеленский добился от США максимум возможного, и, что особенно для него позитивно, поддержку ему выразили обе партии и обе палаты конгресса. Так что даже при новом его составе Киев может не опасаться, что США забудут про Украину.

Кстати, посол РФ в США Анатолий Антонов сразу же назвал обещанные поставки систем Patriot на Украину переходом той самой красной линии, о которой говорит эксперт NEWS.ru.

Несмотря на наши предупреждения, Киеву будут отправлены поставки ЗРК «Патриот». Однако у республики нет специалистов для их обслуживания. Значит, это будут американцы? Или граждане другой страны НАТО? Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными. Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины, — заявил дипломат.

Пока же нерешительность и полумеры администрации Байдена критикуют и американские военные. Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк указывает, что предновогодние недели станут решающими, чтобы склонить чашу весов на ту или другую сторону.

Фото: Javier Rojas/Pi/Global Look Press Уэсли Кларк

Сейчас Россия слаба, но она усиливает свои позиции. Сегодня для Украины поэтому окно возможностей существует наравне с опасностью. Чтобы реализовался первый сценарий, США должны оказать всю возможную поддержку уже сейчас. Иначе к лету расстановка сил окажется не в пользу Украины, — анализирует Кларк в интервью каналу CNN.

Такие высказывания имеют под собой все основания, поскольку в Москве не делают секрета из того, что СВО не закончена. И именно поэтому Владимиру Зеленскому надо выбить из США как можно больше помощи — до того, как в конгрессе изменится расклад сил, а украинские военные успеют научиться управлять системами Patriot.