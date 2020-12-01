BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС

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Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

Pfizer и BioNTech 30 ноября подали формальную заявку на экстренную регистрацию кандидата своей вакцины BNT162b2 против COVID-19, основанной на технологии матричной РНК, — говорится в совместном заявлении компаний, текст которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что если Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрит заявку, это позволит использовать препарат в Европе до конца 2020 года.

В документе уточняется, что Pfizer и BioNTech готовят запросы на использование вакцины в Японии, Австралии, Канаде и некоторых других странах.

Ранее NEWS.ru писал, что итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.

Вакцина может получить название Covuity. Компании зарегистрировали это название в органах ЕС ещё 30 мая, а также купили доменное имя covuity.com.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.