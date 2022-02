Биография Стива Джобса. Становление «яблочной» империи

Вряд ли эта личность нуждается в представлении. Про Стива Джобса все мы знаем, что он был настоящим гением, совершившим революцию в современных технологиях. В биографии Джобса можно встретить много определений его деятельности. Он был изобретателем, крупным предпринимателем, промышленным дизайнером, тем, кто совершил прорыв в IT-индустрии.

Этот человек стал своеобразным героем поколения. Стоял у истоков создания компании Pixar, создал компанию NeXT. Аpple Джобса прочно вошла в историю как компания, подарившая миру революционную, всем известную продукцию.

NEWS.ru расскажет о биографии Джобса, о личности основателя и руководителя одной из самых ценных компаний мира. Расскажем, как этот простой парень в чёрной водолазке, синих джинсах и кроссовках, который начинал своё дело в гараже, заслужил достойное место в списке самых богатых американцев по мнению самого авторитетного и известного финансово-экономического издания в мире — Forbes.

История успеха Джобса. Каким был этот путь

В 2011 году исследователи подсчитали чистые активы предпринимателя — доход составил $7 млрд. История успеха Джобса действительно поражает, учитывая его непростое детство и скверный характер. Разгадаем загадку Джобса — дерзкого мечтателя, компьютерного гения, значимой личности в мире компьютеризации, основателя компании, акции которой взлетели до небес.

История детства Джобса. Кратко, но важно

О том, что Стивен вырос в приёмной семье, не писал только ленивый. Но из истории детства Джобса этого не выкинешь, поэтому кратко напишем и мы, ведь этот факт биографии, бесспорно, повлиял на становление его личности.

Стив родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Немного о биологических родителях: отец — сириец, мать — немка. Родители молодых людей были против их взаимоотношений, не говоря уже о создании семьи. По настоянию консервативного отца девушки, который не разрешил ей выходить замуж за мусульманина, пара рассталась незадолго до рождения Стива. Новорождённого было решено отдать на усыновление.

Интересно, что при оформлении в новую семью родная мать потребовала от приёмных родителей обязательство, оформленное письменно, о том, что они оплатят ребёнку образование. Она считала, что её сын обязательно должен иметь диплом. Из биографии Джобса мы знаем, что колледж он так и не закончил.

Загадка Стива Джобса instagram.com/stevejobsok

Приёмные родители, Пол Рейнгольд Джобс и Клара Джобс, не могли родить своих детей, поэтому было решено пойти на усыновление. Имя мальчику давали приёмные родители, они назвали его Стивеном.

Будучи взрослым, Джобс не мог терпеть, когда слышал о своих родителях слово «приёмные». Он считал их «настоящими на 1000%», а о биологических отзывался довольно жёстко — «банк спермы и яйцеклетки». Кто знает, почему Джобс стал тем, кем стал. Может быть, именно обида на биологических родителей стала главным драйвером в его жизни.

Вернёмся в детство Джобса. Мальчик рос в будущей так называемой Кремниевой долине (район в Калифорнии, сейчас это развитый технологический центр, место с большим количеством высокотехнологичных компаний, которые связаны с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, программного обеспечения, устройств). Отец-механик по профессии и окружение в месте проживания сделали своё дело — у мальчика появился недюжий интерес к этой области. Пол привил Стивену любовь к электронике, перебирая вместе с ним автомобили и радиоприёмники.

Если говорить о характере и поведении Джобса, то тут учителям пришлось нелегко. Характер у мальчишки был скверный. Он не принимал школьные порядки, игнорировал неинтересные ему предметы, конфликтовал с учителями. Это было до того момента, как одна из учителей (миссис Хилл) подобрала ключик к нраву строптивого ученика и взяла над ним покровительство, увидев в нём сильную и перспективную личность.

Миссис Хилл удалось добиться от Джобса лучших результатов по каждому предмету, примерного поведения, исправления его репутации. В итоге совместным решением школы и родителей Стивена перевели в шестой класс вместо четвёртого.

В средних классах Стивен занимался радиоэлектроникой, собственноручно создал электронный частотомер. Говоря о Джобсе, нельзя не отметить, что, будучи 13-летним мальчишкой, он даже позвонил домой соучредителю и президенту компании Hewlett-Packard Уильяму Хьюлетту и попросил детали для своей первой разработки. Уильям настолько впечатлился смелостью и настойчивостью молодого парня, что выслал по почте ему всё, что тот просил, и даже позволил ему поработать в компании летом.

Почему Стив Джобс стал тем, кем стал instagram.com/stevejobsok

Мальчик, конечно, не упустил эту возможность, и летом работал в Hewlett-Packard на конвейере. Во время этой подработки он познакомился со своим будущим другом и бизнес-партнёром. Именно эти два увлеченных компьютерами человека — Стив Возняк и Джобс — связаны с историей создания Аpplе, но об этом чуть позже.

Кроме работы в НР, Стив подрабатывал разносчиком печатной прессы, затем трудился на складе магазина по продаже электроники. К своим 15 годам он смог заработать на свой собственное авто.

Обучение в колледже. Поездка в Индию

После школы 17-летний Джобс уехал от родителей и жил отшельником в горах над Лос-Альтесом. Через год парень поступил в Рид-колледж — один из самых дорогостоящих университетов, который имеет гуманитарный уклон. Полу и Кларе было тяжело оплачивать обучение в этом заведении, но подросток хотел учиться исключительно в нём.

Там он изучал философию, духовные практики, но после первого семестра бросил учёбу. Стоит упомянуть про Джобса то, что в колледже он освоил каллиграфию. Впоследствии это оказало сильное влияние на графическое оформление Mac OS.

Стивен много времени посвятил изучению восточного мистицизма, часто использовал довольно странные диеты, стал вегетарианцем. Тогда начался хиппи-период в его жизни. В 19 лет Джобс с другом поехал в Индию, чтобы искать свой путь. Спустя семь месяцев Стив вернулся в Америку.

История Аpplе. Джобс и Возняк

Рождение и развитие империи Аpplе

Возняк прекрасно разбирался в электронике. В 70-х годах он мог собрать компьютер, используя минимум деталей. Тогда компьютеры представляли собой ряд микросхем. Их нужно было самостоятельно собирать и спаивать. У Возняка возникла идея создать единый системный блок, чтобы все детали находились внутри него. Позже это изобретение получило название Apple I.

История Аpplе. Стив Джобс Tim Wagner/Global Look Press

Стив был поражён изобретением товарища и загорелся идеей продавать разработку. Для этого им нужно было регистрировать свою компанию. Перед подачей документов было придумано название компании — Apple Computer. Стивен как раз тогда вернулся с «Единой фермы» в Орегоне, где занимался подрезанием яблонь.

Изобретение молодые люди презентовали в своём «Компьютерном клубе». Из всех членов клуба интерес к Apple I возник только у одного — владельца компьютерного магазина. Он заказал молодым изобретателям 50 компьютеров.

Для такого количества моделей необходимо было найти порядка $15 тысяч в на детали. Джобс искал деньги по всей Кремниевой долине, но хиппи-парню везде отказывали. Единственным вариантом остался кредит, который ему выдали только на месяц. Молодые люди усиленно взялись за работу. Джобс выбил большую скидку на детали, поэтому удалось изготовить в два раза больше того, что планировалось.

Владелец магазина выкупил свои заказанные 50 штук, ещё 50 компьютеров молодые люди распродавали среди друзей и знакомых. Бизнес встал на рельсы. После продажи первой партии парни продолжили собирать и продавать новые компьютеры. Магазины электроники покупали изобретение уже по тройной цене.

Конкуренция заставила молодых изобретателей совершенствовать свою разработку, ведь уже в 1976 году их компьютер оказался старомоден, а техника конкурентов была более презентабельной. Для того чтобы выделить свой компьютер на фоне моделей конкурентов, Джобсу пришлось разрабатывать другой корпус. Теперь он имел белый цвет и обтекаемые края. Создали и новый блок питания, он был уже не такой шумный. Возняк изменил способ вывода на экран изображений в цвете. С новым апгрейдом модель получила название Apple II.

История Стива Джобса Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

На нововведения нужны были деньги. Джобс вновь столкнулся с постоянными отказами, пока упорство и целеустремленность не привели его к безмерно богатому маркетологу Майклу Марккуле. Увидев новую модель, изготовленную двумя Стивами, Майкл был так поражён, что дал их бизнесу $250 тысяч.

Марккуле в обмен на деньги получил треть акций компании. В 1977 году три партнёра взяли себе по 26% акций, остальные же были оставлены для других инвесторов. Возняк принял непростое для себя решение покинуть НР.

Компания планомерно расширялась, а спустя четыре года характер её деятельности приобрёл национальный масштаб.

Работа Джобса в Apple. Кризис, увольнение, возвращение

После расширения корпорация перебралась в офис в Купертино и насчитывала более десяти сотрудников. Началось производство провальной модели Apple III, компьютеров Lisa. Взъерошенный и неопрятный хиппи Джобс на какое-то время потерял лидерские позиции в компании. В апреле 1983 года на должность гендиректора корпорации пришел Джон Скалли.

Стиву удалось вернуть свое влияние после презентации Macintosh. Однако все быстро поняли, что компьютер Macintosh сильно уступал по техническим характеристикам IBM. Это привело к снижению продаж. Далее ряд скандалов внутри корпорации привёл к тому, что в 1985 году Джобса уволили с должности руководителя отдела Macintosh. Спустя пять месяцев он совсем покинул Apple, а затем основал NeXT Inc., переманив нескольких единомышленников.

В 1990-х годах Джобс, уже семейный человек, нуждался в регулярном и надёжном источнике дохода. Тогда и возникла идея вернуться в созданную им компанию. В 1994 году Джобс впервые провёл переговоры о возможности объединить Apple и NeXT. Сначала ему было отказано, но вскоре мнение руководства поменялось, ведь компания Apple находилась в глубоком кризисе.

В 1996-м Джобс вернулся в созданную им компанию. Коллективу его представили советником председателя. Стив плотно взялся за работу, сократил производство, занялся кадровыми заменами и перестановками. С этого момента Apple начала возвращать себе репутацию новаторской корпорации и разрабатывать новые оригинальные дизайны своей продукции.

Джобс — лучший руководитель. Загадка Джобса

После возвращения в Apple при приёме на работу сотрудников новый советник председателя использовал особый приём — легендарная загадка Джобса. Он сам проводил собеседования с действующими работниками и претендентами на вакансии компании. Ответ на загадку Джобс ждал в течение 30 секунд. Те, кто ошибался, были уволены (или их не брали на работу).

Такое тестирование помогло сформировать рабочий коллектив, благодаря которому дела пошли в гору, а компания начала получать значительные доходы, ведь загадки Джобса выявляли людей с нестандартным мышлением.

Стив Джобс instagram.com/stevejobsok

Болезнь и отставка. Слова Джобса перед смертью

В 2003 году в ходе медицинского обследования у Стива обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы, однако его форма болезни позволяла провести операцию. Многие недоумевают, почему Джобс так долго от неё отказывался. Возможно, всё сложилось бы иначе. На оперативное вмешательство он дал согласие только спустя год.

После операции Джобс убеждал коллег, свою аудиторию, а также самого себя, что всё обойдётся. Но болезнь вернулась и начала прогрессировать. 24 апреля 2011 года Джобс произнёс речь об уходе из компании. Он понял, что не может полноценно справляться с работой.

О последних словах Джобса перед смертью написано много, вокруг этого вопроса возникает много споров. Многие источники указывают на то, что последние словам Джобса были о том, что какие бы блага ни присутствовали в жизни человека, купить саму жизнь невозможно. Эта речь была длинной и пафосной, а тренеры личностного роста впоследствии разобрали её на цитаты.

Однако в действительности последние слова Джобса перед смертью, о которых рассказала его сестра, были следующие: «О, вау! О, вау! О, вау!» (Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow!). По её словам, Стив увидел родных и близких людей вокруг своей кровати, посмотрел на них, потом вдаль, сказал эти слова и умер. Произошло это 5 октября 2011 года в Пало-Альто, где расположен его дом.

Аpple Стива Джобса Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

