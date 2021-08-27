Без шансов: Пушков оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о том, что французские политики не раз говорили ему об отсутствии у Украины шансов на вступление в Евросоюз и НАТО.

Так политик прокомментировал реакцию Киева на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина не попадёт в ЕС раньше чем через 20 лет.

Между тем Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО мне не раз говорили в Париже видные французские политики, — пояснил сенатор.

Пушков добавил: хотя президент Эстонии «выразила скептическое мнение об Украине», на самом деле именно оно господствует в Европе.

Ранее стало известно, что вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отреагировала на заявление Керсти Кальюлайд. Она отметила, что скорость интеграции Украины зависит не только от неё самой, но и от Евросоюза.