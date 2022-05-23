Беспилотники украинцам, курорты россиянам: востоковед о политике Эрдогана Политолог Багдасаров: Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах

БПЛА Bayraktar TB2 / Фото Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган зарабатывает и на поставках беспилотников Украине, и на российских туристах, отметил политолог и востоковед Семён Багдасаров в разговоре с ИА SM-News. При этом турецкий лидер будет торговаться до тех пор, пока не вернёт доступ к импортным поставкам и не снимет ряда ограничений со страны, считает специалист.

У Эрдогана это получается превосходно. Он зарабатывает на поставках Bayraktar на Украину и одновременно на наших туристах. Это что-то с чем-то. Он вводит для нас запрет на полёт военной и гражданской авиации через территорию Турции и Сирии. При этом наши туристы всё равно поедут туда, а он продолжит складывать деньги не только по линии туризма, но и по линии других вопросов, — сказал Багдасаров.

Кроме того, Эрдоган «отрабатывает задачи по запуску альтернативного газа по территории Турции», одновременно используя российский газ из Северного Ирака и получая от России всё что можно, добавил политолог. Багдасаров задался вопросом, начнёт ли когда-то Россия так же извлекать максимальную пользу из ситуации.

22 мая бывший советник Госдепа США Дэвид Филлипс обвинил Турцию в том, что она разрушила трансатлантический консенсус в попытке «наказать» Россию за спецоперацию на Украине. Анкара показала себя как «ненадёжный и странный» союзник Вашингтона, отметил он.