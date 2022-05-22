В США Турцию обвинили в разрушении западного единства по России Экс-советник Госдепа Филлипс: Турция разрушила западное единство в вопросе по России

Фото Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Бывший советник Госдепа США Дэвид Филлипс заявил, что Турция разрушила трансатлантический консенсус в попытке «наказать» Россию за спецоперацию на Украине. Анкара показала себя, как «ненадёжный и странный» союзник Вашингтона, отметил он в статье, опубликованной журналом National Interest.

Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединённых Штатов. <...> Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды, — указал экс-советник Госдепа.

По мнению Филлипса, Анкара старается сохранить экономические отношений с Москвой. Её интерес заключается в поставках энергоресурсов, а также в экспорте овощей и фруктов, туризме и строительстве АЭС «Аккую», считает аналитик.

Филлипс объяснил позицию Турции, напомнив, что Анкара не поступает так, как другие члены НАТО, и не направляет Киеву вооружения.

Ранее стало известно, что президент американского аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил: Турцию следует исключить из НАТО. Причиной можно считать проводимую Анкарой политику и её позицию по поводу вступлению в Альянс Швеции и Финляндии, отметил он. Историк-востоковед подчеркнул, что в последние два десятилетия Турция стала весьма плохим союзником.