https://static.news.ru/photo/0910ea7e-c40a-11e9-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Неизвестные сбили военный беспилотник Соединённых штатов Америки в небе над Йеменом, сообщает Reuters Top News со ссылкой на чиновников.

Только что военный беспилотник США был сбит над Йеменом, — говорится в сообщении информационного агентства.

Американские подписчики в комментариях под этой публикацией, предложили правительству США «перестать поддерживать саудовскую войну с Йеменом», чтобы таких случаев не было.

В США предполагают, что беспилотник вновь сбили Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах», пользуясь поддержкой Ирана, как это было в середине июня 2019 года с использованием ракеты класса «земля-воздух» советского зенитно-ракетного комплекса «Куб».

JUST IN: A U.S. military drone was shot down over Yemen on Tuesday - officials pic.twitter.com/jE2hPLkvhn — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2019

несколько дней назад, повстанцы шиитского движения «Ансар Аллах» напали на нефтяное месторождение Саудовской Аравии. По данным движения, атака стала самой крупной операцией вдали от границ страны, передаёт Reuters. Нападавшие направили к месторождению Шейба и НПЗ десять беспилотников со взрывчаткой, писал News.ru