Американские подписчики в комментариях под этой публикацией, предложили правительству США «перестать поддерживать саудовскую войну с Йеменом», чтобы таких случаев не было.

В США предполагают, что беспилотник вновь сбили Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах», пользуясь поддержкой Ирана, как это было в середине июня 2019 года с использованием ракеты класса «земля-воздух» советского зенитно-ракетного комплекса «Куб».