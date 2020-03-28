Бывший глава правительства Италии, а ныне депутат Европарламента Сильвио Берлускони отправил письмо президенту России Владимиру Путину с благодарностью за помощь в борьбе с пандемией COVID-19, оказанную Москвой Риму.
Об этом ТАСС
21 марта российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии. С 22 по 25 марта в Италию прибыло несколько самолётов ВКС РФ с медицинской техникой и специалистами. 28 марта, как передавал NEWS.ru, россияне приступили к проведению противоэпидемических мероприятий в Ломбардии — одном из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции регионе Италии.
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