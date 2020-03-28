https://static.news.ru/photo/0e846270-7106-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valerio Portelli/Global Look Press

Бывший глава правительства Италии, а ныне депутат Европарламента Сильвио Берлускони отправил письмо президенту России Владимиру Путину с благодарностью за помощь в борьбе с пандемией COVID-19, оказанную Москвой Риму.

Об этом ТАСС рассказали представители итальянского политика. По их словам, Берлускони расценил помощь России как «настоящую жертву, принесённую во имя дружбы и любви к Италии и итальянцам». Собеседники агентства отметили, что бывший итальянский премьер поблагодарил не только своего друга Путина, но и весь российский народ.

21 марта российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора пообещал итальянскому премьер-министру Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии. С 22 по 25 марта в Италию прибыло несколько самолётов ВКС РФ с медицинской техникой и специалистами. 28 марта, как передавал NEWS.ru, россияне приступили к проведению противоэпидемических мероприятий в Ломбардии — одном из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции регионе Италии.