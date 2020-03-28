https://static.news.ru/photo/8a7d66b4-70f8-11ea-8ec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Российские военные вирусологи приступили к проведению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях итальянской Ломбардии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Накануне в Италии был зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса в течение суток. Жертвами инфекции стали 969 человек. Всего в стране инфицировано 66,4 тысячи жителей.

Согласно последним данным, в мире заражены более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч. В России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли шестеро.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила быстрое распространение коронавируса в Италии наплывом гостей из Китая на Неделю моды и притоком футбольных болельщиков, которые ездили в Милан на матч между «Аталантой» и «Валенсией».